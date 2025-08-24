Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Digor Aşireti düğününde gelin ve damada yaklaşık 20 milyon lira nakit para ile 5 kilo altın takıldı. Takılar, 15 kişinin yardımıyla sayıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Digor Aşireti’ne bağlı Ağlamaz ailesinden Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti dünya evine girdi. Düğün, kapalı pazar yerinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Aşiret geleneklerine uygun şekilde yapılan düğüne 5 binden fazla davetli katıldı. Katılımcılar arasında aşiret liderlerinin yanı sıra milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve iş insanları da yer aldı.

TAKI MASASI KURULDU

Düğün alanında halaylarla başlayan eğlence, takı töreniyle devam etti. Aşiret düğünlerinin olmazsa olmazı olan takı masası kurularak, davetlilerin getirdiği takılar burada toplandı.

15 KİŞİ PARA SAYDI

Gelin ve damada yaklaşık 20 milyon lira nakit para ve 5 kilo altın takıldı. Takılan paralar, toy babası olarak adlandırılan 15’ten fazla aile büyüğünün yer aldığı özel masada sayıldı. Sayılan nakit paralar, iki büyük boy valize zor sığdırıldı.