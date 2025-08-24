Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın ardından hazırlanan yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını ve TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildiğini belirtti. Tunç, “Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırladığımız yasal düzenleme önerileri, 10. Yargı Paketi'nde yer almış ve Kanun Teklifi, Meclis Grubumuz tarafından uygun bulunarak TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmiştir” dedi.

Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesinin yeni yasama yılına bırakıldığını ifade eden Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında tekrar ele alınacağını belirtti. Ayrıca, trafikte yol kesme eyleminin müstakil bir suç olarak tanımlanacağını ve bu tür fiillere caydırıcı yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

Tunç, “Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir” ifadelerini kullandı.

EHLİYETLER UZUN SÜRELİ İPTAL EDİLECEK

İçişleri Bakanlığı da ekim ayında Meclis'e sunulacak ‘Trafik Eylem Planı’ kapsamında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Plan doğrultusunda, düğün ve benzeri etkinliklerde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin ehliyetleri uzun süreli olarak iptal edilecek.

Kamuoyunda yılın ilk aylarında gündeme gelen 43 maddelik düzenleme, ekim ayı itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na sunulacak.