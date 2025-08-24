Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılması, siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Parti değişikliğinin ardından kamuoyunda Çerçioğlu’nun ileride İzmir’den aday olacağı iddiaları gündeme geldi.

“MANİPÜLATİF HABERLER”

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranında yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiğini belirtti. Burhan, “Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle birlikte CHP'de taşlar yerinden oynadı. CHP medyası Çerçioğlu'na yönelik ciddi manipülasyonlar yapmaya başladı. Özellikle İzmir için söz alarak geçtiği iddiaları tamamen dezenformasyondur. Seçimlere 4 yıl var, siyasette bu süre içinde çok şey değişebilir. Ancak bu tarz haberler manipülatif nitelikte” dedi.

“AYDIN’A HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Burhan, iddiaları doğrudan Çerçioğlu’na sorduğunu belirterek, alınan yanıtı şu sözlerle aktardı:

“Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın'a hizmet etmeye devam edeceğiz”.