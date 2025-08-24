Hong Kong’da oynanan Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr ile milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Al Ahli karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçta, penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Al Ahli kupayı ikinci kez kazandı.

MAÇTA GOLLER

41. dakika: Cristiano Ronaldo penaltıdan Al Nassr’ı öne geçirdi.

45+6. dakika: Franck Kessie eşitliği sağladı.

82. dakika: Marcelo Brozovic Al Nassr’ı yeniden öne geçirdi.

89. dakika: Roger Ibanez skoru 2-2’ye taşıdı.

Penaltı atışlarında üstünlüğü sağlayan Al Ahli, kupayı müzesine götürdü.

RONALDO’DAN TARİHİ REKOR

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle Al Nassr formasıyla 100 gole ulaştı. Portekizli yıldız böylece dört farklı kulüp ve milli takımda 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu.

RONALDO’NUN GOL DAĞILIMI