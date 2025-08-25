ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamalar, küresel piyasalarda yankı buldu. Powell, işgücü piyasasında risklerin arttığını, para politikasının ise hâlâ “kısıtlayıcı” olduğunu belirtti. Ayrıca faiz indirimi konusunda “olası ayarlamalar” yapılabileceğini dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından piyasalarda, Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı büyük ölçüde fiyatlandı. ABD dolarının bu beklentilerle değer kazanması, altın fiyatlarını olumsuz etkiledi.

ONS ALTIN 3360 DOLAR SEVİYESİNDE

Altın, önceki seansta yüzde 1’in üzerinde değer kazanmasına rağmen, ABD dolarındaki toparlanma eğilimiyle geriledi. Ons altın, sabah saatlerinde 3371 dolardan güne başladı. Gün içerisinde en düşük 3359 dolar, en yüksek 3371 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralarda 3364 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN 4430 LİRA SEVİYESİNDE

Gram altın, güne 4444 liradan başladı. Gün içinde 4425 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, şu an 4430 lira civarında işlem görüyor.

Altının kilogram fiyatı 107.900 dolara yükselirken, Euro bazında kilogram fiyatı 92.202 euro olarak kaydedildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarının seyrinde sadece ekonomik gelişmeler değil, jeopolitik riskler de etkili oluyor. Rusya-Ukrayna hattında artan tansiyon da bu faktörlerden biri.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada, “ulusun barış çağrıları duyulmadığı sürece savunmaya devam edeceklerini” söyledi. Bu açıklama, Rusya’nın Ukrayna tarafından gece boyunca düzenlenen saldırılarda, Kursk bölgesindeki bir nükleer santralde yangın çıktığını iddia etmesinin hemen ardından geldi.

ALTIN TÜRLERİNDE GÜNCEL FİYATLAR