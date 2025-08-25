Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, toplu sözleşme sürecinin ikinci toplantısını dün yaptı. Toplantıya, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlık etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantıya bakan yardımcısı düzeyinde katıldı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri de görüşmelerde yer aldı.

ZAM TEKLİFİ MASADA YER ALMADI

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda zam oranı gündeme gelmedi. Konfederasyon temsilcileri, toplu sözleşme taleplerine ilişkin gerekçelerini kurul üyelerine aktardı. Ayrıca, bir sonraki toplantıya zam teklifiyle gelinmesi talep edildi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN YAPILACAK

Hakem Heyeti üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kurulun, nihai kararını en geç 27 Ağustos Çarşamba gününe kadar açıklaması gerekiyor.

TARAF TEKLİFLERİ ARASINDA FARK SÜRÜYOR

Hükümetin son teklifinde, taban aylığa 1.000 TL iyileştirme, 2026 yılı için %11 + %7, 2027 yılı için ise %4 + %4 zam öngörüldü.

Memur-Sen, 2026 yılı için %88, 2027 yılı için %46 oranında artış talep ediyor.

BAKANLIKTAN HİZMET KOLU KAZANIMLARI PAYLAŞIMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hizmet kollarına göre elde edilen kazanımlarla ilgili bilgi verdi. Paylaşımda, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunduğu vurgulandı. 11 hizmet kolunun tamamında memurların mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, Kamu İşveren Heyeti’nin “emeği önceleyen ve mali disiplini gözeten bir yaklaşım sergilediği” belirtildi.