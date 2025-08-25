2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite adaylarının tercihleri doğrultusunda yaptığı merkezi yerleştirme sonuçlarını erişime açtı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

KAYITLAR ELEKTRONİK VE YÜZ YÜZE YAPILABİLECEK

Yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini iki farklı yöntemle gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden yapılacak. Ayrıca, üniversiteler kendi sistemleri aracılığıyla yüz yüze kayıt kabul edecek. Kayıt sırasında istenen belgelerin eksiksiz şekilde sunulması gerekiyor. Herhangi bir belge basımı yapılmayacak ve sonuç belgeleri adreslere gönderilmeyecek.

EK TERCİH TAKVİMİ AYRI AÇIKLANACAK

Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlatılacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları ilan ettikten sonra adaylar yeniden tercih yapabilecek. Ek yerleştirme sonuçları da kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak.