Trendyol Süper Lig 3. haftasında Galatasaray, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 4-0 kazanan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle puanını 9’a çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Yunus Akgün’ün hızlı taşıdığı topta ceza sahasına giren Leroy Sane’nin şutunu kaleci Bilal Beyazıt çeldi. Dönen topu iyi takip eden Eren Elmalı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu gol, aynı zamanda sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihindeki 4000. golü olarak kayıtlara geçti.

EREN'DEN BİR GOL DAHA

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 46. dakikada farkı ikiye çıkardı. Leroy Sane’nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde topa yükselen Eren Elmalı, gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

KAPANIŞTA OSIMHEN VE SANE SAHNEDE

Maçın 86. dakikasında sarı-kırmızılılar bir kez daha etkili geldi. Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo ve Victor Osimhen arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topu önünde bulan Osimhen, yakın mesafeden yaptığı vuruşla skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 90+3. dakikada geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Leroy Sane, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 0-4.

MAÇTAN DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Mücadelenin ilk bölümünde Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Leroy Sane ile Galatasaray birçok net fırsattan yararlanamadı. 6. dakikada Osimhen’in ceza sahasındaki şutunu Bilal Beyazıt kurtardı. 9. dakikada Torreira’nın uzaktan şutunda top direkten döndü.

dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sane’nin şutunda da kaleci Bilal, gole izin vermedi.

İkinci yarıda Sane ve Osimhen ile tehlikeli pozisyonlar yakalayan Galatasaray, farkı daha da açma fırsatlarını değerlendiremese de maç sonunda sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Bu sonuçla Galatasaray puanını 9’a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise bir puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, milli ara öncesi sahasında Rizespor ile karşılaşacak.