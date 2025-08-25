Geçtiğimiz haftalarda 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir, son olarak 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğündeki üç yeni depremle yeniden gündeme geldi. Sarsıntılar başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Peş peşe yaşanan depremler sonrasında bölgeye dikkatler yönelirken, Prof. Şener Üşümezsoy Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy, “Sındırgı'daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez” dedi.

SİMAV FAY ZONU İÇİN UZUN VADELİ UYARI

Depremin ardından yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını belirten Üşümezsoy, bu nedenle artçı sarsıntıların devam edeceğini söyledi. Üşümezsoy açıklamasında, “Küçük depremler birkaç kilometrelik kırılmalara yol açarken, büyük depremler onlarca kilometrelik fay parçalarını harekete geçirir. Sındırgı'da yaklaşık 20 km'lik bir fay kırıldı” dedi.

Simav fay zonuna ayrı bir parantez açan Üşümezsoy, bu bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekti. “Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır” ifadelerini kullandı.