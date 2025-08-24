Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Papara Park’ta konuk ettiği Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 39. dakikada Stefan Savic kaydetti. Bu sonuçla bordo-mavililer ligde üst üste üçüncü kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İLK YARI TRABZONSPOR’UN ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇTİ

dakikada ceza alanı içinde uygun pozisyondaki Onuachu’nun şutunda top, savunmadan Veysel Sarı'ya çarpıp kornere çıktı. Hemen bir dakika sonra Zubkov’un sağdan ortasında Mustafa Eskihellaç topa dokunamadı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Olaigbe, sert vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti. dakikada Zubkov'un soldan yaptığı ortada Savic, yakın mesafeden kafa vuruşu yaptı fakat kaleci Abdullah Yiğiter gole izin vermedi. dakikada Zubkov’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda yerden seken topu direk dibinde iyi takip eden Stefan Savic, ağlarla buluşturdu: "1-0." dakikada Folcarelli’nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu Augusto, Onuachu ile tamamladı. Ancak gol, VAR incelemesinde ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İlk yarının son anlarında Zubkov’un şutunda Yiğiter, topu kornere gönderdi.

ANTALYASPOR İKİNCİ YARIDA GOL ARADI

dakikada Kaluzinski’nin sol kanattan yaptığı ortada Güray Vural topa dokundu, ancak top auta çıktı. 56. dakikada yine Kaluzinski, ceza sahası dışından kaleyi yokladı; Uğurcan Çakır, topu yatarak kurtardı. dakikada Kaluzinski, bu kez aşırtma bir vuruş denedi, ancak Uğurcan topu güçlükle kornere çeldi. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Visca, sol çaprazdan vurdu, Yiğiter gole izin vermedi. Başakşehir, Craiova deplasmanına dezavantajla gidiyor İçeriği Görüntüle dakikada Kaluzinski’nin ortasında, ceza sahasında Giannetti kafa ile şansını denedi; Uğurcan Çakır, yine başarılıydı.

TRABZONSPOR PUANINI 9 YAPTI

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla bordo-mavililer, Süper Lig’de üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9’a yükseltti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 6 puanda kaldı.

Milli ara öncesinde Trabzonspor, sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.