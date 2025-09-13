Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Nuri Şahin’i getiriyor. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir.”

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ANTALYASPOR'DA BAŞLAMIŞTI

Nuri Şahin, teknik adamlık kariyerine Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da başlamıştı. 2021-2023 yılları arasında kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıran Şahin, burada gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

BORUSSIA DORTMUND DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Aralık 2023’te Borussia Dortmund’da yardımcı antrenör olarak görev alan Nuri Şahin, Haziran 2024’te 3 yıllık sözleşmeyle kulübün teknik direktörü olmuştu. Ancak Alman ekibi, ocak ayında Şahin ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

BAŞAKŞEHİR’DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

36 yaşındaki teknik direktör, Süper Lig’e yeniden dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Başakşehir’de resmi imza töreni 15 Eylül Pazartesi günü yapılacak.