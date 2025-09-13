Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başdanışmanı Hamdi Kılıç’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.”

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mümtaz şahsiyeti, engin bilgisi ve vakur duruşuyla kendisi yalnızca değerli bir devlet adamı değil; aynı zamanda vefalı bir dost, kadim bir yol arkadaşı ve gönül insanıydı. Milletimize ve devletimize yaptığı hizmetler daima hayırla yad edilecektir. Rabbim merhametiyle muamele eylesin; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı ihsan eylesin. Mekânı cennet, makamı âli olsun.”

İLK PAYLAŞIM CEMİL ERTEM'DEN

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, Hamdi Kılıç’ın vefatını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Ertem, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum.”

ÇOTUK’TAN VEFA MESAJI

Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Adayı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı:

“Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık ofislerinde uzun yıllar birlikte mesai yaptığım muhterem dostum CB Başdanışmanı Hamdi Kılıç’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”