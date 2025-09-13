Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi belediye binasına geldi. Ekipler binada arama yaparken, çevik kuvvet polisleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Başsavcılık talimatıyla, 72 konut ve iş yerinde de eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.

BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISI GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları ve toplam 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Lütfi Kadıoğulları, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

SUÇLAMALAR AĞIR

Soruşturma dosyasında yer alan şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında irtikap, rüşvet alma, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma bulunuyor. Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

15 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Bu operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart’ta başlayan yolsuzluk soruşturmalarının devamı niteliğinde yürütülüyor. Söz konusu süreçte İstanbul’da 11 belediye başkanı, ülke genelinde ise 15 CHP’li belediye başkanı tutuklandı. Daha önce Adana, Adıyaman ve Antalya gibi şehirlerde de benzer operasyonlar düzenlenmişti.

HASAN MUTLU KİMDİR?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 22 Haziran 1961’de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini İstanbul Fatih’te tamamladıktan sonra Vefa Lisesi’nde eğitim gördü. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı.

Uzun yıllar eğitim sektöründe görev yapan Hasan Mutlu, 2011 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday olarak yüzde 46,67 oy oranıyla Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.