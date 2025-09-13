İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerine yüzde 30 oranında zam yapılmasına ilişkin teklif görüşüldü. Yapılan oylamada teklif, CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

AK Parti Grubu, “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi” başlıklı gündem maddesine şerh düşerek teklife karşı çıktı.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Zam kararıyla birlikte İstanbul’da tam elektronik bilet ücreti 27 TL'den 35 TL'ye, Mavi Kart aylık abonman ücreti ise 2.120 TL’den 2.748 TL’ye yükseldi.

VAPUR SEFERLERİNE DE ZAM GELDİ

Deniz ulaşımı tarifesi de yeniden düzenlendi:

Üsküdar-Eminönü : 34 TL → 44 TL

Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş : 38 TL → 49 TL

Bostancı-Adalar: 100 TL → 130 TL

TAKSİ ÜCRETLERİNDE YÜKSELİŞ

Yeni tarifeye göre İstanbul’daki taksi ücretleri şu şekilde güncellendi:

Açılış ücreti : 42 TL → 54,50 TL

Kilometre başı mesafe ücreti : 28 TL → 36,30 TL

Saatlik zaman tarifesi : 350 TL → 453,71 TL

Kısa mesafe ücreti: 135 TL → 175 TL

MİNİBÜS VE OKUL SERVİSLERİNE YÜZDE 30 ZAM

Minibüs ücretleri de mesafeye göre yeniden belirlendi:

0-4 km : 25 TL → 32,50 TL

4-7 km : 26 TL → 34 TL

7-11 km : 27 TL → 35 TL

11-15 km : 28 TL → 36 TL

15-20 km : 30 TL → 39 TL

Öğrenci ücreti: 16 TL → 21 TL

Okul servis ücretleri:

0-1 km arası : 2.605 TL → 3.376 TL

AK PARTİ’DEN TEPKİ

AK Parti Grubu, karar öncesi yaptığı açıklamada, “Ocak 2025’te ulaşımda yüzde 35 artış yapılmıştı. Bu artış mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. Yeni bir zam yapılmasına gerek yoktur” ifadeleriyle zamma karşı çıktı.

YENİ TARİFE 15 EYLÜL’DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

İBB Meclisi’nde kabul edilen zamlı tarifelerin 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.