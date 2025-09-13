İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 16 yaşındaki E.B., babasının ruhsatlı pompalı tüfeğiyle Salih İşgören Polis Merkezi’ne saldırı düzenleyerek 2 polis memurunun şehit olmasına neden olmuştu.

Saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan E.B., annesi A.B., babası N.B. ile birlikte toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırgan E.B., annesi A.B. ve babası N.B., “Terör amaçlı, kamu görevlisini kasten öldürme, silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Diğer şüphelilerden M.A., K.N., C.T.T., F.S.A., M.A. ve B.Y. hakkında da “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklama talep edildi. T.Y. ve F.Ç. isimli iki şüpheli için adli kontrol uygulanması istendi.

Mahkeme sonucunda saldırgan E.B., babası N.B., M.A., K.N., C.T.T., F.S.A. ve M.E. tutuklandı. A.B., T.Y., B.Y. ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRININ AYRINTILARI

Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak’ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen saldırı sırasında, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Olayda, Polis Memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş da yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren E.B., çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

Olayın ardından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada 27 kişi gözaltına alındı. Yaşları 18’in altında olan 16 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişiler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.