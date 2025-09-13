2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Yunanistan’ı farklı mağlup etti. Mücadeleye sert savunma ve hızlı hücumlarla başlayan A Milli Takım, ilk iki dakikada 7-0’lık seri yakaladı.

Yunanistan’ın dış atışlarla skor üretme çabasına karşılık, Ercan Osmani pota altından bulduğu sayılarla farkın açılmasını sağladı. 8. dakikada çift haneli farka ulaşan milliler, ilk periyodu 26-16 önde tamamladı. Ercan Osmani, ilk çeyrekte 14 sayı kaydetti.

FARK GİDEREK AÇILDI

İkinci çeyrekte Yunanistan toparlanmaya çalışsa da, Türkiye’nin baskılı savunması karşısında zorlandı. Rakibin üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren milliler, 18. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 24-45. İlk yarı sonunda soyunma odasına 49-31 üstünlükle gidildi.

ORGANİZE HÜCUMLARLA ÜSTÜNLÜK KORUNDU

Üçüncü çeyrekte Türkiye, hücumdaki organizasyonunu sürdürerek 26. dakikada farkı 26 sayıya kadar yükseltti: 38-64. Bu bölümde Yunanistan adına Kostas Sloukas öne çıkarken, bulduğu sayılarla farkı 21’e kadar indirdi. Son çeyreğe 72-51’lik skorla girildi.

RAHAT BİR GALİBİYET VE TARİHİ FİNAL

Dördüncü periyotta kontrolü tamamen elinde tutan A Milli Takım, farkı yeniden açarak sahadan 94-68 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci kez finale yükseldi. Final karşılaşması, 14 Eylül Pazar günü Almanya ile oynanacak.

BAKLAVA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 Dev Adam’ı kutladı. Paylaşımda basketbolcuların ellerinde baklava tepsileriyle yer aldığı bir fotoğrafa yer verilirken, “Baklava da bizim final de” ifadesi dikkat çekti. Bu gönderi kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.