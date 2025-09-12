Son günlerde bazı basın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan haberlerde, Türkiye genelinde 9 otoyol ile İstanbul’daki iki köprünün özelleştirileceği öne sürüldü. DMM, bu haberleri “kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon kampanyasının parçası” olarak tanımladı.

Açıklamada, köprü ve otoyolların mülkiyetinin devlette kalmaya devam ettiği, yalnızca belirli sürelerle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devredilebileceği vurgulandı.

“SATIŞ DEĞİL, FİNANSAL HİZMET ALIMI”

DMM, söz konusu uygulamanın mevcut hükümete özgü olmadığını, 1994’te çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile yasal zeminin oluşturulduğunu hatırlattı.

Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedeflerinin, köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsadığı belirtildi. İddialara konu edilen sürecin ise “bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı” olduğu ifade edildi.

“DEVLETİN ELİNDEN ÇIKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

DMM, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmektedir. Devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır. Varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı iddiaları tamamen asılsızdır.”