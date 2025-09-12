Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında holding sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın da bulunduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Beş şüpheli halen aranıyor. Şüphelilerin yurt dışında oldukları iddia edilse de, yapılan pasaport kontrollerinde resmi çıkış bilgisine rastlanmadı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Habertürk ve Show TV'in yöneticisi Kenan Tekdağ, rahatsızlanarak geceyi hastanede geçirdi. Diğer dört şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

TEKFEN HİSSELERİNE EL KONULDU

Soruşturmada bugün önemli bir gelişme daha yaşandı. Can Holding'in, Tekfen Holding'deki yüzde 17,56 oranındaki hissesine el konulduğu bildirildi. Şirket, bu durumu kamuoyuna açıkladı.

TMSF 121 ŞİRKETE EL KOYDU

Geçtiğimiz yıl Ciner Grubu’ndan Can Holding’e geçen medya yayın kuruluşlarıyla birlikte toplam 121 şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Bu şirketler arasında medya ve eğitim sektöründe faaliyet gösterenler de bulunuyor.

Jandarma, TMSF’ye devredilen şirketlerde yaptığı aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve bilgisayar harddiskine el koydu. Söz konusu materyaller üzerindeki incelemeler devam ediyor.

88 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ PARA GİRİŞİ

Başsavcılığın açıklamasında, zanlıların son beş yıllık süreçte kara para aklama, sahte belge düzenleme, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla bir çıkar amaçlı örgüt yapılanması oluşturdukları öne sürüldü.

Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz şekilde 88 milyar lira girdiği iddia edildi. Zanlıların ekonomik gücünü artırarak kamuoyunda itibar ve güç kazanmaya çalıştıkları belirtildi.

HOLDİNGİN FAALİYET ALANLARI

Yaklaşık 40 yıldır turizm, enerji ve lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren Can Holding, son yıllarda medya ve eğitim yatırımlarına ağırlık vermişti. Daha önce holding hakkında akaryakıt ve sigara kaçakçılığı iddiaları da gündeme gelmişti.