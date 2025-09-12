İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda (Silivri) bulunan 1 No’lu salonda yapıldı.

Duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

CİMER İHBARIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

18 Eylül 2024 tarihinde CİMER’e yapılan ihbarla başlayan süreçte, 1 Ekim 2024’te savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İmamoğlu’nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılık iş birliği yaptı. İmamoğlu 5 Mart 2025’te ifade verdi. İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025’te gerçekleştirdiği 61’inci yönetim kurulu toplantısında Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının iptaline karar verdi. Ayrıca 10 kişinin kaydının silindiği, toplam 38 kişinin yatay geçişlerinin incelendiği açıklandı.

Bu gelişmenin ardından 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, temmuz ayı sonunda yürütmenin durdurulması talebini reddetti. 5 Ağustos 2025’te İstanbul Üniversitesi’nin veri tabanından İmamoğlu’nun diploma bilgileri silindi. Aynı tarihte e-Devlet üzerinden erişim de kapatıldı.

İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALAR

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçuna iştirak ettiği, sahte olduğu iddia edilen diplomasını yüksek lisans başvurusu, askerlik işlemleri ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunarak kullandığı öne sürüldü. Bu kapsamda “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca, iddianamede, “kasıtlı suç” işlendiği gerekçesiyle İmamoğlu’nun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi.