Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in partilerine katılacağını açıkladı.
CNN Türk’te yer alan habere göre, Erdoğan’ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e rozet takması planlanıyor.
CHP’DEN İSTİFA EDEN MECLİS ÜYELERİ DE AK PARTİ’YE GEÇİYOR
Aynı törende, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Beykoz Belediye Meclisi üyelerine de AK Parti rozeti takılacağı bildirildi.