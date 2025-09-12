CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davanın duruşması 15 Eylül'de görülecek. Genel Başkan Özgür Özel'in seçildiği kurultayın "mutlak butlan" (yok hükmünde sayılma) kararıyla iptal edilebileceği iddia ediliyor. Böyle bir durumda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti yönetimine dönebileceği öne sürülüyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN YOL HARİTASI

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün köşesine taşıdığı bilgilere göre; davadan çıkacak olası kararın lehine sonuçlanması halinde, Kılıçdaroğlu'nun hemen genel merkeze gitmeyeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, eski genel başkan "ortalığın yatışmasını bekleyecek" ve en erken 21 Eylül'de yapılması planlanan kurultay sürecini izleyecek.

Bu süreçte CHP Gençlik Kolları ve parti gönüllülerinin genel merkezden ayrılmayacağı, hatta yiyecek stoku yaptıkları öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU İÇİN GENEL MERKEZE YATAK KONULACAK

Kılıçdaroğlu'nun, olası bir dönüş sürecinde provokatif açıklamalardan kaçınılmasını ve "sessiz bir şekilde" genel merkeze gidilmesini istediği ifade edildi. Parti içindeki olası protestolara karşı, Kılıçdaroğlu'nun bir süre genel merkezde kalması, hatta bunun için binaya yatak yerleştirilmesi planlanıyor.

TASFİYE SÜRECİ GÜNDEMDE

Kılıçdaroğlu'nun olası dönüş senaryosunda, önceki dönemde yapılan çalışmaları inceleyeceği ve yeni adımlar planlayacağı da belirtildi. Bu kapsamda, bazı grup başkanvekilleri ile yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen belediye başkanları için tasfiye sürecinin başlatılabileceği öne sürülüyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle 'görevsizlik' kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etti. Görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz'da yeniden 'görevsizlik' kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, CHP'nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi.

AYM'YE BAŞVURU

Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği 'görevsizlik' kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesinde yer alan, 'Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir' hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, söz konusu hükmün Anayasa'nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma gibi hakları düzenleyen 2, 6, 9, 10, 13, 36, 37, 38 ve 141'inci maddelerine aykırılık taşıdığına kanaat getirerek, kararın iptali için dosyanın AYM'ye gönderilmesine karar verdi.

AYM TALEBİ REDDETTİ

AYM, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı iptal başvurusuna yönelik kararını açıkladı. AYM, CMK'nın ilgili hükmünün iptali talepli başvuruyu 'davada uygulanacak kural olmadığı' gerekçesiyle reddetti.