MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a verdiği röportajda tutuklu belediye başkanlarının yargılanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, özellikle eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruya yanıt verirken, iddianamelerin bir an önce hazırlanması gerektiğini söyledi.

Devlet Bahçeli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalıdır. Ekim ayı içerisinde iddianameler hazırlanmalı, kamuoyuyla paylaşılmalı ve mahkemeler başlamalıdır. Kısa sürede sonuç alınabilecek bir yargılama ortamına girilmelidir. Bunu yapabilecek çok değerli yargı mensuplarımız var, onlara güvenmeliyiz."

ERDOĞAN'A ADAYLIKTA TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası yeniden adaylığına ilişkin soruya da yanıt veren Bahçeli, MHP olarak tam destek vereceklerini belirtti.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızla dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı MHP'nin gösterdiği özen ve saygı vardır. Bu saygı karşılıklı olduğu zaman da birlikte düşünme ve paylaşma noktasına sizi taşır. Türkiye, 15 Temmuz sonrasında çok kritik aşamalardan geçti. Cumhurbaşkanımızın değerli çalışmaları ülkemiz için yararlı oldu. Sosyal ve ekonomik meselelerde sıkıntılar olabilir ama aşılmayacak sorunlar değil. Şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de aday olursa MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz."

"AHMET TÜRK GÖREVİNE İADE EDİLMELİ"

Terörle mücadele süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli, görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün göreve iade edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, bu konuda şunları söyledi: "Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barış ve huzurun sağlanabilmesi için diyaloglara katkı sağlayan biri. Böyle bir durumda Ahmet Türk görevine iade edilmeli, belediyesiyle buluşmalıdır."

"AHMET ÖZER TAHLİYE EDİLMELİ"

Bahçeli, ayrıca tutuklu bulunan Ahmet Özer hakkında da açıklamalarda bulunarak tahliye edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli, şu görüşü paylaştı: "Aynı şekilde Ahmet Özer de tahliye edilmelidir. Eğer yolsuzluk veya yasadışı bir durum varsa elbette cezası verilmelidir. Ancak barış sürecinde geçmişteki açıklamalar ayrı değerlendirilmelidir. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız."