Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvurunun gerekçesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada mahkemeler arasında görev uyuşmazlığı yaşanmasıydı.
UYGULANACAK KURAL BULUNMADIĞI GEREKÇESİ
Anayasa Mahkemesi, söz konusu iptal talebini değerlendirdi. Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yaptığı başvuruyu, “davada uygulanacak kural olmadığından” reddetti. Böylece Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5. maddesinin iptaline gerek olmadığına hükmetti.
DURUŞMAYA ANKARA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAKACAK
İptal başvurusunun reddedilmesiyle birlikte CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddiasını içeren dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek.