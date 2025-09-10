Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki çalışma ofisinde son haftalarda yoğun bir ziyaret trafiği yaşanıyor. Parti kulislerine göre, Kılıçdaroğlu bu süreçte eski ve mevcut il-ilçe başkanları, parti meclisi üyeleri ve çeşitli örgüt temsilcilerini kabul etti. Görüşmelerde, olası gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu bildiriliyor.

CHP’de gözler 15 Eylül’deki kurultay davasına çevrilmiş durumda. Mahkemeden çıkabilecek "mutlak butlan" kararı, 38. Olağan Kurultay’da alınan kararları geçersiz kılabilir. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geri dönmesi gündeme gelecek. Genel Merkez yönetimi ise bu senaryoya karşı çıkarak, “Kılıçdaroğlu’nu tanımayız” mesajı verdi.

ÖRGÜTTE SAF DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ

Partiye yakın kaynaklar, Genel Merkez’in tutumundan rahatsız olan bazı il ve ilçe yöneticilerinin Kılıçdaroğlu’nun etrafında yeniden saf tutabileceğini ifade ediyor. Aynı kaynaklara göre, mahkeme kararı sonrası dengelerin değişmesiyle birlikte örgütte yön değiştirmeler yaşanabilir.

KONGRE TAKVİMİNE TEPKİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi tarafından temmuz ayında ilan edilen kongre takviminden memnun olmadığı belirtiliyor. 13 Ağustos’ta başlayan mahalle delege seçimlerinin, mahkeme kararını beklemeden başlatılması, "karara karşı ön alma hamlesi" olarak değerlendirildi.

KURULTAYI SIFIRDAN BAŞLATMA PLANI

Kılıçdaroğlu’nun 15 Eylül sonrası göreve geri dönmesi durumunda, kongre sürecini baştan başlatmak istediği öne sürülüyor. Bu kapsamda olağan kurultay için kendi belirleyeceği bir takvim üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Aynı ekip, 21 Eylül’de yapılması planlanan olağanüstü kurultayın da iptal edilebileceğini savunuyor.

“KİMSEYE RİCACI OLMAZ”

Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması durumunda yaşanabilecek olası istifalara ilişkin, “Kemal Bey kimseye kalmaları için ricada bulunmaz” değerlendirmesi yapılıyor. Bu tutum, parti içinde yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.