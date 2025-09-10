CHP Genel Merkezi’ne açılan ve 15 Eylül’de karara bağlanacak kurultay davasında, mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkması halinde, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı belirtiliyor. Kurulması planlanan partinin isminin “Ekim” olacağı öğrenildi.

Yeni partinin genel merkezi için, Ankara’nın Balgat semtinde bulunan ve bir dönem Turgut Özal’ın oğlunun genel başkanlık yaptığı TEK Parti’ye ait bina düşünülüyor. Binanın sahibiyle yapılan görüşmelerin ardından, mahkeme kararına göre bu binaya “Ekim Partisi” tabelasının asılacağı belirtildi.

GÖRÜŞMELERİ BÖKE VE TEZCAN YÜRÜTÜYOR

Yeni genel merkez binasıyla ilgili görüşmeleri CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan yürütüyor. Bina, Demokrat Parti ve Zafer Partisi genel merkezlerine yakın bir konumda yer alıyor.

Kurultay süreci tamamlanana kadar, CHP Genel Merkezi'nde çalışan personelin yeni adrese yönlendirilmesi planlanıyor. Mevcut binada çalışılmaması istenecek.

KARARIN MERKEZİ: 15 EYLÜL’DEKİ “KURULTAY DAVASI”

CHP’de tartışma yaratan “kurultay şaibesi” davasında 15 Eylül’de karar açıklanacak. Mahkeme, kurultayda alınan kararları iptal eder ve “mutlak butlan” hükmüne varırsa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar partiye dönmesi ve yönetimi devralması mümkün olacak.

Bu senaryoya karşı hazırlanan “Ekim” planı, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun parti içinde kalmak yerine yeni bir siyasi hareket başlatmasına dayanıyor. Yeni parti teşkilatlanmasını tamamlayarak 2028 seçimlerine hazırlanacak.