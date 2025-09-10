Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasının ardından yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Zeynep Kerimoğlu’nun da bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında belediye yöneticileri ve iş adamları da yer alıyor.

KANAL V’YE KAYYUM ATANDI

Operasyon çerçevesinde Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandığı bildirildi. Kanalın soruşturmaya konu bağlantılarıyla ilgili detay verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen işlemlerle ilgili “rüşvet” iddialarına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da tutuklanmıştı. Eski gelini Z.K. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek, 20 Ağustos’ta Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.