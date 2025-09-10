Fenerbahçe, 29 Ağustos’ta teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışına başladı. Yönetim, birçok isimle görüşmeler yürüttü. Son karar, Alman çalıştırıcı Domenico Tedesco yönünde oldu.

Bu süreçte, kulübün Zinedine Zidane ile de temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid ile üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Fransız teknik adamı ikna etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı bildirildi.

İKİ TEMEL NEDEN ÖNE ÇIKTI

Alman basınına göre Zidane, Fenerbahçe teklifini kabul etmeme gerekçesi olarak Türkiye’de bir kulüpte görev almak istemediğini belirtti. Sky Sports kaynaklı haberlerde Zidane’ın “Türkiye’de çalışmak istemiyorum” dediği aktarıldı.

Bir diğer önemli neden ise Zidane’ın, 2026 Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı'nın başına geçmeyi beklemesi. Fransa Futbol Federasyonu ile yakın ilişkilerini sürdüren Zidane’ın, Didier Deschamps’ın görev süresinin sona ermesini beklediği ileri sürüldü.

ZIDANE’DAN SONRA TEDESCO İLE ANLAŞILDI

Zidane’ın teklifi reddetmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi, Almanya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Domenico Tedesco ile el sıkıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Tedesco’nun göreve gelişini resmi olarak duyurdu.