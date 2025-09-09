Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Gürzel, istifa kararını sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

10 Mart 2025’ten bu yana başkan vekilliği görevini yürüttüğünü belirten Gürzel, “Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur” dedi.

“BASKILAR TAHAMMÜL SINIRINI AŞTI”

Görev süresi boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararını öncelediğini vurgulayan Gürzel, bazı belediye başkanı ve meclis üyelerinin kişisel çıkarlarını öne çıkararak kendisine hakaret ve cinsiyetçi söylemlerde bulunduğunu dile getirdi. Gürzel, “Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ, MHP VE BEYKOZ HALKINDAN DESTEK GÖRDÜM”

Parti yönetimiyle paylaştığı mağduriyetlerinin dikkate alınmadığını söyleyen Gürzel, buna karşın farklı siyasi partilerden destek aldığını ifade etti. Açıklamasında, “Sadece AK Parti, MHP’li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm” dedi.

“ARTIK KATLANILAMAZ BİR HALE GELDİ”

Son olarak Anadolu Adliyesi’nde görülen bir davada kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu kaydeden Gürzel, “Gerçek dışı suçlamalarla birlikte durum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Gürzel, “CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” sözleriyle istifasını duyurdu.