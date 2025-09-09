2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Polonya karşısında 91-77’lik skorla galip gelerek yarı final biletini aldı. A Milli Takım, bu sonuçla 24 yıl aradan sonra EuroBasket’te son dört takım arasına kaldı.

İLK YARIDA FARKI AÇTI

Mücadelenin ilk periyodu başa baş geçti. Polonya, köşe üçlükleriyle etkili olurken, Türkiye ise pota altındaki organize hücumlarla skor üretti. İlk çeyrek 19-19 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta farkı açan ay-yıldızlı ekip, 17. dakikada skoru 36-26’ya taşıdı. Bu bölümde özellikle Alperen Şengün, 10 sayılık katkısıyla öne çıktı. Milliler, devreye 46-32 önde girdi.

FARK 21 SAYIYA KADAR ÇIKTI

Üçüncü çeyrekte dış atışlardan sayılar bulan A Milli Takım, 27. dakikada farkı 21 sayıya yükseltti: 61-40. Sonraki dakikalarda toparlanan Polonya, farkı 15’e indirdi ve son periyoda Türkiye, 65-50 önde girdi.

SON BÖLÜMDE KRİTİK ATIŞLAR

Final periyodunda Larkin ile sayı üreten Türkiye, Polonya'nın Loyd ile bulduğu sayılara karşılık verdi. 37. dakikada fark 8 sayıya indi: 78-70. Kalan sürede Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi, dış atışlardan kritik isabetler kaydetti. Milliler parkeden 91-77 galip ayrıldı.

LİTVANYA-YUNANİSTAN GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

A Milli Takım, 12 Eylül Cuma günü yarı finalde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

MÜSABAKAYI BAKAN BAK DA TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, saha kenarından izledi. Bakan Bak’a eşlik eden isimler arasında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz de yer aldı.