Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” miting serisini yurt dışına taşıyarak ilk mitingi Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdi. Ancak mitinge ilginin düşük olması dikkat çekti. Avrupa’nın farklı şehirlerinden organize edilen otobüs seferlerine rağmen mitinge yaklaşık 1.500 ila 2.000 kişinin katıldığı öğrenildi.

'BÜYÜK SES GETİRECEK' DENİLMİŞTİ

Brüksel’deki buluşma, CHP’nin yurt dışında düzenlediği ilk miting olma özelliği taşıyordu. Parti kaynakları, bu nedenle etkinliğin geniş katılımlı ve etkili olacağını öngörmüştü. Ancak beklenen kalabalığın toplanamaması mitingin ses getirmesini engelledi.

MİTİNG SERİSİ DEVAM EDECEK

Özgür Özel’in, 16-18 Ekim tarihleri arasında Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da düzenlenecek Avrupa Sosyalist Partisi (PES) kongresine katılacağı bildirildi. CHP kaynakları, yurt dışı mitinglerinin süreceğini belirtirken, ikinci mitingin Aralık ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılmasının planlandığını ifade etti.