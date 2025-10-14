2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Turka Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve TV8’den canlı yayınlanacak. Maçta Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu düdük çalacak.

Kocaeli’nde ikinci kez milli maç oynayacak olan Türkiye’de, cezası sona eren Barış Alper görev verilmesi halinde sahada yer alabilecek.

GRUPTAKİ SON DURUM

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti. İkinci maçta Konya’da İspanya’ya 6-0 yenilen Türkiye, üçüncü maçta ise deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 ile geçti. 6 puana sahip Türkiye, E Grubu’nda ikinci sırada yer alıyor.

Gürcistan ise Türkiye’ye yenildikten sonra Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti, son maçında ise deplasmanda İspanya’ya 2-0 kaybetti. Gürcistan, 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İspanya, 3’te 3 yaparak 9 puanla liderliğini sürdürüyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada yer alıyor.

MONTELLA’NIN HEDEFİ 9 PUAN

Teknik direktör Vinzenzo Montella yönetimindeki milliler, Kocaeli’de oynanacak mücadeleyi kazandığı takdirde puanını 9’a çıkaracak. Türkiye, bu sonuçla en yakın rakibi Gürcistan ile puan farkını 6’ya yükseltecek ve grup ikinciliği için avantaj sağlayacak.

Milliler, gruptaki beşinci maçını 15 Kasım’da iç sahada Bulgaristan ile oynayacak. 18 Kasım’da ise son maçta lider İspanya’ya konuk olacak.

MUHTEMEL 11

Türkiye’nin sahaya şu 11’le çıkması bekleniyor:

Uğurcan – Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi – Orkun, Hakan – Arda, Yunus, Kenan – Kerem