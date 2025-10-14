Yıldız Holding’in uluslararası operasyonlarını Pladis Global çatısı altında Londra merkezli olarak yürütmeye başlamasının ardından, grubun Türkiye'den çekildiği yönündeki iddialar gündeme geldi.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan bu iddialara, holdingin Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker yanıt verdi. EKONOMİ Gazetesi yazarı Sadi Özdemir’e konuşan Ülker, Türkiye’de ikamet ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu laflar nerden çıkıyor, bilemiyorum ama herkes soruyor başka nerede evin var? Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz."

"RAHMİ KOÇ BANA 'YURT DIŞINA TAŞIMIŞSIN' DEDİ"

Ülker, bazı çevrelerde Türkiye’den sermaye çıkışı yapıldığı iddialarının gündeme gelmesine de değinerek, bu konuda kendisine Rahmi Koç’un da bir yorumda bulunduğunu belirtti.

"Bir gün Rahmi Bey bile bana, 'Yav sen ne iyi yaptın bütün işleri yurt dışına taşımışsın' dedi. Ben o zaman anladım… Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik. Türkiye'ye tescil ettik."

Sermaye transferi iddialarına da açıklık getiren Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine'den izin ile olur."

"GODIVA'YI ALIRKEN HAZİNE'DEN ONAY ALDIK"

Ülker, Godiva’nın satın alınma sürecinde de resmi prosedürlerin yerine getirildiğini ifade etti.

"Godiva'yı alırken, Hazine’ye yazdık; ‘biz bunu alıyoruz, dar koridora girdik, tamam mıdır’ dedik. Hazine de yarım saatte cevap verdi, ‘tamam’ diye çünkü bu bir ihale, o da biliyor. Deselerdi ‘hayır’ alamazdık."

Finansman modeli hakkında da bilgi veren Ülker, yurt dışından uzun vadeli düşük faizli kredi kullanıldığını belirtti:

"Benim yurt dışından kredim var onu almışım. Yurt dışı yurt dışına kredi veriyor, 12 yıl vadeli dolar bazında faiz yüzde 2,5 aldık. Türkiye’den niye kredi alasın, dolar bazında yüzde 15 faiz, alsan iş yapamazsın zaten."

"JAPONYA'DA FAİZ NEGATİF, ORADAKİ PARAYI BURAYA GETİRTMİYORLAR"

Ülker, iş yapma koşullarının ülkelere göre farklılık gösterdiğini ve her yatırımın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Japonya’da büyük işim vardı, oradaki işi orada finanse ediyordum çünkü niye Japonya’da faiz eksi ama onlar da oradaki parayı buraya getirmene müsaade etmiyor."