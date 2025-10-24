Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde düzenlenen tanıtım töreninde, “Yüzyılın Konut Projesi”nin detaylarını paylaştı. Erdoğan, 81 ilde toplam 500 bin konut yapılacağını ve bu konutların uzun vadeli, düşük taksitli ödeme imkânlarıyla vatandaşlara sunulacağını duyurdu.

Erdoğan, şu ifadeyi kullandı:

"Evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesi ile yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak."

KONUTLAR İL İL DAĞITILACAK

Projeye göre İstanbul’a 100 bin, Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin konut ayrıldı. Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Hatay’a ise 12 bin konut inşa edilecek.

ÖNCELİK EVİ OLMAYANLARDA

Proje kapsamında yalnızca tapuda üzerine kayıtlı evi olmayanlar başvuru yapabilecek. Eşi veya çocukları üzerine ev kaydı olanlar başvuru dışı bırakılacak. 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları projeye başvurabilecek.

Deprem bölgelerinden taşınan vatandaşlar için ise nüfus kayıt örneği ya da bir yıl ikamet şartı aranacak.

GENÇLER, EMEKLİLER VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN KONTENJAN

Projede çeşitli kesimlere özel kontenjanlar ayrıldı:

Yüzde 20 kontenjan: 18-30 yaş arası gençlere

Yüzde 20 kontenjan: Emeklilere

Yüzde 10 kontenjan: Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere

Yüzde 5 kontenjan: Şehit aileleri, gaziler ve engellilere

KONUTLARDA YATAY MİMARİ ESAS

Erdoğan, inşa edilecek konutların 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşacağını ve yatay mimariye uygun şekilde tasarlanacağını söyledi. Projede geleneksel mimari dokuya da önem verileceği belirtildi.

KİRALIK KONUT MODELİ DE GELİYOR

Yalnızca İstanbul’da uygulanacak yeni bir modelle 15 bin kiralık konut devreye alınacak. TOKİ aracılığıyla yürütülecek sistemde işçi, memur, asgari ücretli, genç çiftler ve kentsel dönüşüm mağdurlarına kontenjan ayrılacak. Kiralar, bölgedeki rayiç bedelin yarısı kadar olacak ve 3 yıllık sözleşme yapılacak. Süre sonunda konutlar tahliye edilip bakımları yapılarak yeniden kiraya verilecek.

TAKVİM BELLİ OLDU

Başvurular 15 Kasım 2025’te başlayacak. Kura çekimleri Aralık ayında yapılacak. İlk teslimatlar ise Mart 2027’de gerçekleştirilecek.