Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Ekim’de gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından düzenlenen devir teslim törenine katılmak üzere KKTC’yi ziyaret etti. Törenin ardından görevi devralan 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile makamında bir araya gelen Yılmaz, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin devam edeceğini belirtti.

YILMAZ: "KIBRIS TÜRK HALKININ DEMOKRATİK OLGUNLUĞU GÖRÜLDÜ"

Görüşme öncesinde yapılan ortak açıklamada Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha ortaya koyduğunu ve iradesini sandığa yansıttığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Seçimler, KKTC'deki yerleşmiş devlet geleneğini ve güçlü demokrasisini yansıtması açısından da önemlidir."

"KİMSENİN KAYBETMEDİĞİ BİR SEÇİM OLDU"

Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı tebrik eden Yılmaz, Erhürman’ın tüm halkın Cumhurbaşkanı olduğu yönündeki açıklamalarını kıymetli bulduğunu belirtti. Seçim sürecinde görev alan tüm aday, parti ve kurumları da kutladı.

ESKİ CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

Cevdet Yılmaz, görev süresi sona eren 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da teşekkür ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ersin Tatar’a ülkesine verdiği değerli hizmetlerden ve Türkiye ile yürüttüğü işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Edindiği tecrübeyle ülkesine hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum."

"KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yılmaz, Türkiye’nin KKTC’ye yönelik desteğinin süreceğini vurguladı.

"Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz."

Yılmaz ayrıca, Tufan Erhürman’ı en kısa zamanda Türkiye’ye beklediklerini belirterek, görevinde başarılar diledi.

TATAR İLE DE GÖRÜŞTÜ

Devir teslim töreninden önce Cevdet Yılmaz, eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir görüşme gerçekleştirdi.