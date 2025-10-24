Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemine ilişkin yeni projeleri duyurdu. Açıklamasında test sınavlarının kaldırılmasının gündemde olduğunu belirten Tekin, açık uçlu soruların yapay zeka destekli sistemlerle değerlendirileceğini ifade etti. Bu alanda TÜBİTAK ile ortak bir proje yürütüldüğünü söyledi.

Tekin, şu sözleri kullandı:

"Test sınavlarının bir an önce kalkması gerektiğini herkes söylüyor ama açık uçlu soruların objektif değerlendirilmesiyle ilgili hepimizin zihninde tereddütler oluşuyor. Dolayısıyla biz TÜBİTAK'la beraber yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz."

EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YENİ BİRİMLER

Milli Eğitim Bakanlığı’nın teknoloji odaklı dönüşümüne değinen Yusuf Tekin, Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı'nın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulduğunu açıkladı. Bu yapının devletin farklı birimlerinden anlık veri çekebildiğini ve kararların daha rasyonel şekilde alınmasına olanak sağladığını belirtti.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye genelinde görev yapan öğretmen sayısına da değinen Tekin,

"1 milyon 238 bin 695 öğretmenimiz var. Yani 86 milyon üzerinden düşündüğümüzde her 80 kişiden bir tanesi bizimle." dedi. Ayrıca yaklaşık 18 milyon öğrenciye hizmet verdiklerini, özel okullar ve diğer kurumların bu sayıya dahil olmadığını söyledi.

BAKANLIK YAPAY ZEKA POLİTİKA BELGESİNİ HAZIRLADI

Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'deki ilk yapay zeka politika belgesini ve buna bağlı eylem planını hazırlayan kamu kurumu olduğunu da belirtti.

"Bu da bizim açımızdan çok önemli." ifadelerini kullandı.