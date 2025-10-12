Konut kiralarına yüzde 20 oranında stopaj vergisi getirileceği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu haberleri yalanladı. Bakanlık, böyle bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

İDDİALAR KAMUOYUNDA TEPKİYLE KARŞILANDI

Yeni vergi düzenlemesi kapsamında, konut kira gelirlerinden yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı ve bu uygulamayla “elden kira” dönemine son verileceği yönünde bazı basın yayın organlarında haberler yer aldı. Söz konusu haberlerde, yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağı iddia edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayılan iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, mesken kiralarına yüzde 20 stopaj uygulanacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.