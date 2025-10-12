Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yarın katılacağı Mısır'daki tarihi Gazze zirvesi öncesinde önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan " İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Dün gece Dünya Kupası elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Tüm futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Rabbim yollarını açık etsin. Bizi Trabzonlu kardeşlerimizle tekrar buluşturan Rabbime hamd olsun. 2 gün önce Rize'de yapımı tamamlanan 38 projemizin toplu açılışlarını yapmıştık. Bugün de 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve kurumlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biz bu şehri Allah için seviyoruz. Trabzon'u 1461 ruhuyla, Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz.

Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a da aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda güncel rakamlarla toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Kısaca bu hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Kanuni Bulvarı'nın 2 kilometrelik bölümünü tamamladık. Beşikdüzü İskenderli Tonya il yolunu kullanıma açtık. Toplam değeri 7 milyar lirayı aşan her iki projemiz sizlere hayırlı olsun.

TRABZON'A HAVALİMANI MÜJDESİ

Trabzon havalimanının ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik, ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki sene başlamayı planlıyoruz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız. Yaparsa AK Parti yapar. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'da inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız. Sevgili Trabzonlular: Sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Yakın çevremizde gerçekten tarihi kırılmalar yaşanıyor. Bundan bir asır önce olduğu gibi dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor. Yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafyadaki hadiselerle şekilleniyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 43. yılına girmek üzere. Savaşı sonlandırmaya yönelik çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye olarak burada dengeli ve hakkaniyetli bir politika istiyoruz. Çatışmaların durması ve barışın tesisi için iki tarafla da temas halindeyiz. Karadeniz'deki güvenlikte herhangi bir zafiyet oluşmadı. Her savaşta olduğu gibi burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

2 yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle oradan oraya sürüklenen siviller geri dönüyor. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar 2 yıllık zulümden sonra bize umut veren gelişmelerdir. Ama ateşkes anlaşmasıyla her şey bitmiş değil. Şimdi çok büyük daha imtihan insanlığı bekliyor. Şimdi İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerekiyor. Gazze yeniden süratle ayağa kaldırılmalıdır. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Ülke içinde başka yurtdışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin onuruna, şerefine gölge düşürmedik. Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını herkes kabullendi."