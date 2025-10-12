Adana Defterdarlığı, 2024 yılı vergi rekortmenleri listesini açıkladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maaş ve huzur hakkı gelirlerinden ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruş vergiyle Adana’nın birinci sırasında yer aldı.

Listede ikinci ve üçüncü sıradaki mükelleflerin isimleri açıklanmazken, dördüncü sırada Bülent Özler 19 milyon 700 bin TL vergiyle yer aldı. Beşinci sıraya ise 18 milyon 300 bin TL ile Ziya Kıvanç girdi.

MONTELLA’NIN SAHADAKİ BAŞARISI DA SÜRÜYOR

Vincenzo Montella, sadece vergi listesinde değil, A Milli Takım’ın başındaki performansıyla da adından söz ettiriyor. Bulgaristan’a karşı alınan 6-1’lik galibiyetin ardından, Montella Türkiye Milli Futbol Takımı tarihinde en çok galibiyet alan yabancı teknik direktör oldu.

51 yaşındaki teknik adam, bugüne kadar çıktığı maçlarda 14 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin 7’si deplasmanda gerçekleşti.

SİVAS'TA CHARISIS İKİNCİ SIRADA

Sivas’ın vergi rekortmenleri listesinde, Sivasspor oyuncusu Charilaos Charisis ikinci sıraya yerleşti. Yunan orta saha oyuncusu, 2024 yılında 7 milyon 650 bin TL vergi ödedi.

Sivas’ta listenin ilk sırasında ise Süleyman Erdemir, 15 milyon 476 bin TL vergiyle yer aldı.