“Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” kapsamında, “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” dolayısıyla tüm okullarda tahliye tatbikatları gerçekleştirilecek.

AFET KARTI VELİLERE ULAŞTIRILACAK

Tatbikatların ardından öğrenciler aracılığıyla ailelere “Afet ve Acil Durum Kartı” ulaştırılacak. Bu kartlarla ailelerin evlerinde afet çantası hazırlığı yapmaları, toplanma alanlarını belirlemeleri ve tehlike avı çalışmaları gerçekleştirmeleri teşvik edilecek.

Bakanlık, afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesini, aile katılımının da sürece dahil edilmesini hedefliyor.

ETKİNLİKLER EKİM AYI BOYUNCA SÜRECEK

Ekim ayı boyunca, AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay gibi kurumların desteğiyle, okul ortamlarında afet farkındalığı, ilk yardım, arama-kurtarma ve dayanıklılık temalı etkinlikler düzenlenecek.