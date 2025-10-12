Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. 15 Ekim 2024’te, Van’ın Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.

DNA RAPORU DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Rojin Kabaiş’in göğüs ve vajina bölgelerinde iki farklı erkeğe ait DNA bulunduğu belirtildi. Söz konusu rapor, dava dosyasına dahil edildi.

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu ve Van Barosu avukatları, Diyarbakır’da düzenledikleri ortak basın toplantısıyla Adli Tıp Kurumu’nun raporunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Avukat Zeynep Demir, “Rojin dosyasında ilk günden itibaren oluşturulan bir intihar algısı mevcuttu. Dosya, avukatlardan gizlenerek sanki Rojin intihar etmiş gibi, Rojin’e dair aydınlatılmayan durumlar gerçekmiş gibi ATK raporlarıyla kamuoyuyla paylaşıldı,” ifadelerini kullandı.

Demir açıklamasında, “Gelinen aşamada ATK Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi’nin 10 Ekim’de gönderdiği raporla birlikte, şu ana kadar bulaş olma ihtimali üzerinde durulan, ancak artık bertaraf edilen iki erkek DNA’sının göğüs ve vajina bölgelerinde olduğu açıklanmıştır,” dedi.

Aynı açıklamada, “Bu dosya bir yıldan fazladır devam etmektedir. Gelinen aşamada bir yıl sonra ATK’nın en öncelikli değerlendirmesi gereken konuyu değerlendirmediği görülmektedir. Dosyada artık cinsel saldırı olasılığı açığa çıkmıştır,” ifadelerine yer verildi.

Barolar, Adli Tıp Kurumu hakkında bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

AİLE ADALET TALEP EDİYOR

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının öldürülmüş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Hem Diyarbakır, hem Van Barosu bizleri yalnız bırakmadı. Onların çalışmaları bir yıldır devam ediyor. Onların sayesinde bu açıklamalar ortaya çıktı. Ben de mücadele ettim. Çünkü benim ciğerim yanıyor. 1 yıldır acı çekiyoruz aile olarak. Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun.”