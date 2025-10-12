Tour de France’ın yol bisikleti resmi amatör serisi L'Étape Türkiye by Tour de France İstanbul'da yapılıyor. Yarış, 112. kez düzenleniyor ve Beykoz Spor Ormanı’ndan başladı. Katılımcılar, Anadolu ve Avrupa yakası arasında belirlenen güzergâh boyunca pedal çeviriyor.

FSM KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Bisiklet yarışı kapsamında, saat 08.00 itibarıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu Yakası istikameti araç trafiğine kapatıldı. Trafiğin saat 12.00'de yeniden açılması planlanıyor.

KAVACIK AYRIMI DA KAPATILDI

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişte Kavacık ayrımı, trafik polisleri tarafından trafiğe kapatıldı. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen sürücüler için ise alternatif güzergâh Levent olarak belirlendi.

TRAFİĞE KAPALI YOLLARIN TAM LİSTESİ

Bisiklet yarışı süresince aşağıdaki yollar ulaşıma kapatıldı: