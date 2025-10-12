Tour de France’ın yol bisikleti resmi amatör serisi L'Étape Türkiye by Tour de France İstanbul'da yapılıyor. Yarış, 112. kez düzenleniyor ve Beykoz Spor Ormanı’ndan başladı. Katılımcılar, Anadolu ve Avrupa yakası arasında belirlenen güzergâh boyunca pedal çeviriyor.
FSM KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Bisiklet yarışı kapsamında, saat 08.00 itibarıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu Yakası istikameti araç trafiğine kapatıldı. Trafiğin saat 12.00'de yeniden açılması planlanıyor.
KAVACIK AYRIMI DA KAPATILDI
Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişte Kavacık ayrımı, trafik polisleri tarafından trafiğe kapatıldı. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen sürücüler için ise alternatif güzergâh Levent olarak belirlendi.
TRAFİĞE KAPALI YOLLARIN TAM LİSTESİ
Bisiklet yarışı süresince aşağıdaki yollar ulaşıma kapatıldı:
-
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - TEM Seyrantepe - RAMS Park Stadı
-
Beykoz Spor Ormanı
-
Küçüksu Caddesi
-
O-2 Çevreyolu
-
Kavacık Kavşağı
-
Yeni Riva Yolu
-
Şehit Sinan Eroğlu Caddesi
-
Cumhuriyet Caddesi
-
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
-
Polonezköy Yolu
-
Fatih Sultan Caddesi
-
Kazım Karabekir Caddesi
-
Şehit Cengiz Caddesi
-
Şehit Aziz Caddesi
-
Beykoz Caddesi
-
Erguvan Sokak
-
Köyiçi Caddesi
-
Aşağı Mahalle Caddesi
-
Şile Caddesi
-
Karakiraz Yolu
-
Kömürlük Yolu
-
Alemdağ Şile Yolu
-
Ömerli Caddesi
-
Sırapınar-Ömerli Yolu
-
Sırapınar-Hüseyinli Yolu
-
Ayazma-Hüseyinli Yolu
-
Çengeldere Caddesi
-
Mehmet Akif Ersoy Caddesi