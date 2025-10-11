Siyonizme ve Netanyahu'ya verdiği destekle bilinen, ülkesine ABD ve İsrail gibi ülkelerden müdahale talep eden Machado'ya Nobel Ödülü verilmesi Türkiye'de hemen hemen her kesim tarafından tepkiyle karşılanırken, Ekrem İmamoğlu tebrik mesajı gönderdi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj, CHP'li Barış Yarkadaş'ın bile tepkisini çekti.

İşte İmamoğlu'nun o mesajı:

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi

@CBAdayOfisi

Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Maria Corina Machado’yu en içten duygularımla kutluyorum. Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı, sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir.

Diktatörlüklerin, baskıların ve hukuksuzlukların hüküm sürdüğü bir dünyada, halkların iradesini savunan cesur liderler, insanlığın ortak geleceği için umut kaynağıdır. Bugün Maria Corina Machado’nun ödülle taçlandırılan mücadelesi, yarının özgür ve demokratik toplumlarının teminatıdır.

Türkiye’de de bizler aynı inanç ve kararlılıkla adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini sürdürüyoruz. Bu ödül, her coğrafyada demokrasiye inananlara verilmiş bir cesaret ve dayanışma mesajıdır.

BARIŞ YARKADAŞ'TAN TEPKİ

Barış Yarkadaş

@barisyarkadas

CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na bu kötülüğü kim yapıyor?

Nobel Barış Ödülü’nü alan Machado, bir siyonist aşığı.. İsrail’in katliamlarını savunuyor. Trump destekçisi… Machado, ödülünü Trump’a ithaf ediyor. Yetmiyor; ülkesine ABD’nin askeri müdahale yapması ve iktidarı değiştirmesini istiyor. Ülkesinin tüm kaynaklarının emperyalizme peşkeş çekilmesi için aşağılıkça bir politika izliyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen İmamoğlu bunlardan habersizse vay partimizin haline…

Yok bunları bilip de yazıyorsa o zaman vay hepimizin haline…