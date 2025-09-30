Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ doğrultusunda, kredi kartı işlemlerinde faiz oranlarında indirime gidildi.

Yeni düzenlemeye göre:

Akdi faiz oranı , yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye ,

Gecikme faizi oranı ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirildi.

Düzenleme, 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

NAKİT ÇEKİM VE KMH İŞLEMLERİNDE DE İNDİRİM

Faiz indirimi, kredi kartlarından yapılan nakit çekim işlemleri ile kredili mevduat hesabı (KMH) işlemleri için de geçerli olacak. Bu kalemlerde de 25 baz puanlık indirim uygulanacak.

POS KOMİSYONLARINDA YENİ DÜZENLEME

Tebliğde, kartlı ödeme sistemlerine ilişkin komisyon oranlarında da değişikliğe gidildi.

Kredi kartı işlemlerinde POS komisyon oranı mevcut haliyle devam edecek.

Banka kartlarıyla yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı ise yüzde 1,04 olarak belirlendi. Enflasyon rakamları açıklandı İçeriği Görüntüle

İş yerlerinin POS komisyonu yerine blokeli çalışma tercih etmesi halinde uygulanan 40 günlük azami bloke süresi, banka kartları için 15 gün ile sınırlandırıldı.

YENİ ORANLAR 1 KASIM'DA GEÇERLİ OLACAK

Banka kartları için belirlenen yeni POS komisyon oranları:

Ön ödemeli kartlar

Hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri

için de geçerli olacak. Bu düzenleme 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.