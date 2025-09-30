Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, hafriyat işlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyonda aralarında iş insanları ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 17’si yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi B.Ö. ile iş insanı R.K. de yer aldı. Soruşturma kapsamında Antalyaspor Kulübü Derneği binasında da arama yapıldı.

MUHİTTİN BÖCEK DOSYASI SÜRÜYOR

Soruşturmanın merkezinde tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer alıyor. 5 Temmuz’da gözaltına alınan Böcek, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Böcek ile birlikte gözaltına alınan eski gelini Zeynep K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise yurt dışından dönüşünde gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

195 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, belediyeden ihale alan iş insanları A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.’nin hak ediş ödemelerini alabilmek için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Bu paraların transfer edildiği ileri sürülen döviz bürosu ile altına çevrildiği belirtilen iki kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

ÖNCEKİ OPERASYONLARDA 8 TUTUKLAMA

12 Ağustos’ta düzenlenen önceki operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklanmış, 7 kişi adli kontrol veya savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bu süreçte, yurt dışından dönen Zuhal Böcek de 27 Temmuz’da “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” iddiasıyla tutuklanmıştı.

7 Eylül’de, görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş insanı F.A. da tutuklanan isimler arasına katıldı.

SON TUTUKLAMALAR VE İTİRAFÇILAR

10 Eylül’de gözaltına alınan 21 kişiden iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya, eski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, ANT Tepe Müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu tutuklandı. Zeynep K. dahil 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş, 27 Eylül’de tahliye edildi.