Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sumud Filosu’na yönelik insani yardım faaliyetlerine dikkat çekti.

Açıklamada, "Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, hâlihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde insani yardım görevlerine katkı sağlanacağını belirtti.

“HER KOŞULDA SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRİRİZ”

MSB, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi: "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."

SUMUD FİLOSU GİRİT AÇIKLARINDA

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde, bölgedeki halk açlık ve hastalıklarla mücadele ediyor.

Bu çerçevede, 31 Ağustos’ta 40’tan fazla ülkeden yola çıkan ve içinde gönüllüler, aktivistler, doktorlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gazetecilerin bulunduğu 52 gemilik Sumud Filosu, şu anda Girit açıklarında bulunuyor.

Filo, ekim ayı başında Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor.