İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli suçlardan dolayı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 9 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

GÜRCİSTAN’DA 3 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Gürcistan'da “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan aranan K.I., “Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan aranan O.E. ve “Kasten Öldürme” suçundan aranan F.A. yakalandı.

ALMANYA, BAE, İSVİÇRE VE HIRVATİSTAN’DA OPERASYON

Almanya’da, haklarında arama kararı bulunan Y.E. ve Ö.G. yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise “Kasten Öldürme” suçundan aranan Y.K.Ç. ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan N.Ç. yakalandı.

Ali Yerlikaya, İsviçre'de aranan A.A. ile Hırvatistan'da yakalanan L.C.B.’nin de Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.