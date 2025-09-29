Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut alanında yeni bir adım atıldığını duyurdu. Erdoğan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastık." ifadelerini kullandı.

KİRALIK KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek olan kiralık konut projesinin TOKİ aracılığıyla uygulanacağını belirtti. Sosyal konutların bir kısmının vatandaşlara uygun koşullarla kiraya verileceğini aktaran Erdoğan, "İlk defa kiralık konut projesini hayata geçireceğiz." dedi.

Dar gelirli aileleri rahatlatmayı amaçladıklarını ifade eden Erdoğan, bu modelin özellikle konut erişimi zor olan kesimler için önemli bir çözüm sağlayacağını belirtti.

ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK

Sosyal konut projesi kapsamında çeşitli gruplara özel kontenjan ayrılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gaziler, emekliler, gençler ile üç çocuğu olan ailelerin öncelikli olacağını ifade etti.

PROJE TANITIMI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Erdoğan, "500 bin sosyal konut projemiz ile vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha kolaylaştırmış olacağız." diyerek, projenin tüm detaylarının yakında düzenlenecek tanıtım programında paylaşılacağını söyledi.

BAKAN KURUM: “YÜZYILIN KONUT PROJESİ GELİYOR”

Açıklamanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. "Yüzyılın Konut Projesi geliyor." diyen Kurum, Erdoğan’ın sözlerini alıntılayarak, 81 ilde yapılacak sosyal konutlar için harekete geçtiklerini duyurdu.