Muş’ta yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen, kızı Çimen Gülen’i Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak ve çiçekle karşılamıştı. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Sınav sonrasında duygusal bir süreç yaşayan Çimen, hayalini kurduğu üniversiteye yerleşti.

HEM ÇALIŞTI HEM SINAVA HAZIRLANDI

YKS sonuçlarını Aydın’ın Didim ilçesinde bir otelde çalışırken öğrenen Çimen Gülen, garsonluk yaparak hem aile ekonomisine katkı sundu hem de sınava hazırlandı. Gülen, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aile ekonomisine destek olmak için çalışıyordum” dedi.

YÜZDE 50 BURSLU KAZANDI, GERİSİNİ İŞ İNSANI KARŞILADI

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi (İngilizce) bölümünü yüzde 50 burslu kazandığını belirten Gülen, ekonomik koşullarının geri kalan kısmı karşılamaya yetmediğini söyledi. Bu noktada bir iş insanının desteğiyle üniversite hayalinin gerçekleştiğini vurgulayan Gülen, “Ekonomik durumum el vermediği için iş insanı yardımcı oldu. Buradan ona çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HAYALLERİME ULAŞMAKTA İLK ADIMI ATTIM”

İlk yılı başarıyla tamamladıktan sonra ABD’de yapay zekâ çalışmalarına yoğunlaşan bir üniversiteye geçmeyi hedeflediğini belirten Gülen, “Hayallerime ulaşmakta ilk adımı attım. Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum” şeklinde konuştu.

“BABAM SAYESİNDE BUGÜN BİR YERLERDEYİM”

Babasının desteğini her zaman yanında hissettiğini dile getiren Gülen, “Küçüklüğümden beri babam 5 kız olmamıza rağmen hepimize ‘tekmiş’ gibi davrandı. Bu yıl çiçek alarak da bunu kanıtladı. Gerçi bunu sürekli yapan biri. Bu yıl sadece kameralara göründü. Normalde göründüğünden daha tatlıdır. Kendisi benim sürekli destekçimdir. Onun sayesinde bugün bir yerlerdeyim. Yarısı benim çalışmam, yarısı da babamın desteği… Onunla baba kızdan öte arkadaş gibiydik. Herhangi bir sorunum olduğunda ona anlatabilirdim. Babamı çok seviyorum” dedi.