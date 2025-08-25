DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünü anarak, bu tarihi olayın kardeşlik açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Temelli, “Malazgirt bir kardeşlik kapısıdır. Ancak aradan bin yıl geçmesine rağmen bu kardeşliğin hukuku hayata geçmemiştir. Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor, Kürt-Türk evliliklerinden oluşan 5 milyondan fazla aile var. Bu bağ güçlüdür ama hala bir hukuku yoktur. O da eşit yurttaşlık hukukudur” dedi.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINA ELEŞTİRİ

Meclis'te yürütülen komisyon çalışmalarına da değinen Temelli, komisyonun asli görevinin yasa taslakları hazırlamak olduğunu söyledi.

Temelli, “Heyetlerin dinlenmesi önemlidir ama esas iş bu değildir. Komisyonun asıl yapması gereken, dönemin ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerini bir an önce hayata geçirecek taslakları hazırlamaktır. Bu konuda özverili ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç var” diye konuştu.

KÜRTÇE TEPKİSİ: "BÜYÜK BİR AYIPTIR"

Barış Anneleri'nin komisyonda Kürtçe konuşma taleplerinin reddedilmesine tepki gösteren Temelli, “Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor. Çok sayıda aile çok dilli bir yaşam sürdürüyor. Kürtçeyi yok sayan uygulamalar büyük bir ayıptır. Bu ayıba son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞME OLMADAN YOL ALINAMAZ"

Kürt meselesine dair çözüm süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Temelli, Abdullah Öcalan ile düzenli görüşmeler yapılması gerektiğini belirtti.

Temelli, “Komisyon mutlaka Sayın Öcalan'la düzenli görüşmelidir. Meselenin asli muhatabı odur. Bu görüşme olmadan yol almak mümkün değildir” dedi.

KAYYUM ELEŞTİRİSİ: "DEMOKRASİNİN ÖNÜNDE ENGEL"

Kayyum uygulamalarını da gündeme getiren Temelli, Van, Mardin, Siirt ve Batman gibi illerde görevlendirilen kayyumların demokratik işleyişe zarar verdiğini ifade etti.

Temelli, “Van, Mardin, Siirt, Batman gibi şehirlerde kayyumlar demokratik işleyişi zedeliyor. Bu anlayış barış sürecini sabote etmektir” diye konuştu.

"MALAZGİRT, ROJAVA'NIN DA KAPISIDIR"

Bölgesel siyasete ilişkin açıklamalarda da bulunan Temelli, “Malazgirt'e gidiyorsanız o kapı açıldığında Rojava'nın kapısının da açıldığını bilmeniz gerekiyor. Rojava'da barış olmadan Türkiye'de barış da sakatlanır” dedi.

İMRALI GÖRÜŞMESİNE DAİR BEKLENTİ

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Temelli, HDP heyetinin bu hafta İmralı'ya gitme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Temelli, “Büyük olasılıkla heyetimiz gidecektir ama günü net değil. Yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Gelişmeleri Sayın Öcalan'a aktaracaklar, onun değerlendirmelerini alıp dönecekler” dedi.