Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların birlik içinde olduğunda büyük başarılar kazandığını belirterek, “Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele, tüm imkansızlıklara rağmen yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, kavlimizi tazeleyeceğiz” dedi.

Erdoğan, birlik ve beraberliği hedef alan tüm saldırıların omuz omuza verilerek püskürtüleceğini ifade etti.

“TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ”

Türkiye’nin geleceğine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, “Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, tuzaklara düşmeyeceğiz” diye konuştu.

“SON DÜZLÜĞE VARMIŞ BULUNUYORUZ”

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, “Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ SELÇUKLU MEZARLIĞI’NDA

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti. Liderler, kabristanda dua etti.

“DEVLET BEY KONAĞI”NDA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bahçeli’yi, Bitlis Ahlat’ta inşa edilen Emir Bayındır Yerleşkesi içindeki “Devlet Bey Konağı”nda ziyaret etti. İki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü.

Nisan 2023’te yapımına başlanan konak, Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlandı. MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut tarafından mimarlığı üstlenilen yapının inşaatı 18 ayda tamamlandı.

Ahlat taşı kullanılarak kaba yonu taş işçiliği ile yapılan iki katlı konakta, Emir Bayındır Kümbeti’nin benzeri bir yapı da yer alıyor. Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey bölümünde ise hilal biçiminde misafir odaları bulunuyor.